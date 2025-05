Motorista de ônibus que matou ciclista atropelado se apresenta à polícia

Laurindo Cardoso dos Santos, de 54 anos, motorista de ônibus que matou o ciclista venezuelano Anyelo Neptali Lorant Ramos, de 46 anos, na BR-163, em Dourados, na manhã deste sábado (17), se apresentou à polícia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

Segundo informações do portal Dourados News, Laurindo se apresentou na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) por volta das 9h para falar sobre o acidente.

Aos policiais, o motorista contou que retornava de viagem, sem passageiros no veículo, seguindo sentido prolongamento da Avenida Marcelino Pires, quando percebeu que havia passado sobre algo.

Ele, em seguida, desceu do veículo e viu que havia atingido o ciclista, e sem saber o que fazer, foi até a empresa onde trabalha, poucos quilômetros de distância do acidente, e avisou o responsável direto, que se deslocou até o local para comunicar as autoridades.

O motorista foi liberado após o depoimento. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

