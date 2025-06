Motorista de ônibus que saiu de Corumbá é preso por tráfico de drogas em SP

O motorista de um ônibus, que havia saído da cidade de Corumbá, foi preso na Rodovia Raposo Tavares, em Palmital (SP), ao ser flagrado transportando 50 tabletes de pasta base de cocaína e 91 de cocaína, que totalizaram mais de 153 kg.

Conforme as informações policias, o veículo estava transportando 28 passageiros bolivianos e foi abordado pela Polícia Rodoviária durante a noite de sábado (7). Durante a fiscalização, as equipes encontraram a droga escondida em um fundo falso no assoalho do ônibus.

O motorista do ônibus, que é brasileiro, e uma guia de turismo boliviana foram levados para a Central de Polícia Judiciária de Assis, onde a ocorrência foi registrada.

O motorista foi preso em flagrante, por tráfico de drogas e a guia foi ouvida e liberada, assim como os demais passageiros. Além da droga, o ônibus e dois aparelhos celulares foram apreendidos.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

