Motorista de S-10 afirmou que tomou uma lata de cerveja antes de acidente no Tijuca

Preso em flagrante por atropelar e matar um motociclista e ferir outras duas pessoas no final da tarde deste domingo (29), Edmundo Mendes da Cruz Junior, de 32 anos, confessou em seu depoimento que bebeu uma lata de cerveja antes de sair conduzindo a caminhonete Chevrolet S-10.

Acompanhado de um advogado, o motorista explicou que não observou a sinalização de parada obrigatória no cruzamento das vias. Nas imagens de câmera de segurança, de dois locais diferentes, mostram que o condutor estava em alta velocidade.

Edmundo passou pelo teste do bafômetro e o resultado deu positivo, constando 0,26 mg/l de álcool no sangue do motorista da caminhonete, bem acima do permitido. Ainda segundo apurado pela reportagem, ele estava acompanhado de mais dois amigos

O acidente em questão que matou o motociclista, ainda não identificado, aconteceu no cruzamento da rua Souto Maior com Avenida Dinamarca, no Jardim Tijuca, em Campo Grande. Uma jovem, de 21 anos, e um rapaz, de 20 anos, foram socorridos para a Santa Casa - a mulher estava em estado grave, pois sofreu fratura na mandíbula, ombro esquerdo e suspeita de fratura na perna esquerda.

No vídeo encaminhado para o JD1 Notícias é possível perceber que um dos motociclistas ainda se joga no chão tentando evitar o acidente, mas diante da alta velocidade da caminhonete, não houve tempo para desviar e evitar o atropelamento.

A vítima passou por manobras de reanimação no local por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu. Com o impacto do acidente, o motociclista que morreu sofreu traumatismo cranioencefálico, fratura de MSE, fratura de arcos costais, além de um ferimento no abdômen.

O condutor da caminhonete foi autuado em flagrante pelos crimes de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e homicídio culposo na direção de veículo automotor na qual dirige sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

Ele passará por audiência de custódia nesta terça-feira (31) para saber se continua ou não preso. O delegado de plantão retirou a fiança, constatando a gravidade do crime.

