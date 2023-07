Motorista de Saveiro discute no trânsito e fere ciclista ao lançar objeto na Zahran

Um ciclista, de 51 anos, precisou ser encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande durante a tarde de terça-feira (11), logo após ser agredido no trânsito por um condutor de uma Volkswagen Saveiro na Avenida Eduardo Elias Zahran, no Jardim São Lourenço.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava em sua bicicleta seguindo pela avenida, quando foi abordado pelo motorista, que desceu do carro e passou a xingá-lo por estar circulando pela via pública.

Em determinado momento da discussão, o ciclista afirmou que o suspeito buscou um objeto de ferro, que aparentava ser um cubo de roda de carro, e arremessou contra ele causando um ferimento na sua cabeça e na região esquerda do seu rosto, permanecendo caído e sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme o registro, o suspeito fugiu do local após perceber que havia ferido a vítima e tomou rumo ignorado. No entanto, a vítima conseguiu anotar a placa, cor e modelo do carro, que podem ajudar na investigação da polícia.

A Polícia Militar, ao ser acionada pela equipe médica da Santa Casa, recebeu a informação que o estado de saúde do ciclista é instável, mas que o homem passaria por tomografia e suturas para melhores avaliações médicas futuras.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e o objeto arremessado também foi apreendido.

