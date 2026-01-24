Menu
Motorista de SUV morre durante acidente grave em Caarapó

A colisão envolveu três carretas e deixou outras três pessoas feridas

24 janeiro 2026 - 11h12Brenda Assis
O acidente acotneceu na tarde de sextaO acidente acotneceu na tarde de sexta   (Reprodução/Dourados News)

O motorista Celso Assunção, de 77 anos, morreu durante um grave acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (23), no km 213 da BR-163, próximo à entrada de Caarapó. Além da vítima fatal, três pessoas ficaram feridas, sendo uma delas em estado grave.

Segundo as informações apuradas no local, o homem conduzia um Jeep Compass quando ocorreu a colisão ocorreu envolvendo três carretas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Duas passageiras que estavam no SUV também ficaram feridas. Uma mulher, de 35 anos, foi socorrida em estado grave e encaminhada ao hospital, enquanto outra, de 52 anos, teve apenas ferimentos leves.

Entre os motoristas das carretas, dois homens, ambos de 27 anos, sofreram escoriações leves e dispensaram atendimento hospitalar mais complexo. Já o terceiro condutor, de 28 anos, precisou ser levado ao hospital, mas seu estado de saúde não era considerado grave.

Conforme o Dourados News, as circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades. A principal suspeita é de que o motorista do SUV tenha tentado realizar uma ultrapassagem no trecho, momento em que ocorreu a batida. Com o impacto, o carro foi arremessado para as margens da rodovia, assim como uma das carretas. Os outros dois veículos de carga ficaram atravessados na pista, interditando grande parte da via.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da concessionária responsável pela rodovia e do Corpo de Bombeiros atuaram no atendimento à ocorrência e na liberação do tráfego. O caso foi registrado na Polícia Civil de Caarapó e será investigado como lesão corporal e acidente de trânsito com morte, provocado pela própria vítima.

