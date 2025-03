Motorista de SUV perde o controle e derruba muro após colisão na Avenida Três Barras

Um carro acabou derrubando parte de um muro que guarda caminhões e carros após uma colisão no cruzamento da Avenida Três Barras e a rua Majorico Lima, no Bairro Vila Vilas Boas, em Campo Grande, durante a tarde desta quinta-feira (27).

Conforme as informações iniciais, o Nissan Tida vermelho que seguia pela rua Majorico Lima e não respeitou a placa de ‘Pare’ e acabou invadindo a preferencial. Por conta disso, a condutora colidiu contra uma SUV Chevrolet Tracker cinza, que estava na avenida.

Por conta da batida, a motorista da SUV perdeu o controle de direção, subiu na calçada e acabou acertando o muro de um terreno, onde ficam guardados carros e caminhões da Concessionária Águas Guariroba.

Apesar da cena, ninguém ficou ferido durante o acidente. As equipes do Juizado de Trânsito foram acionadas, para fazer os levantamentos a respeito do caso e auxiliar as condutoras em um acordo.

