Motorista de Uno foge após atropelar pedestre na Cônsul Assaf Trad

Um pedestre ficou em estado grave e foi socorrido para um hospital no final da noite desta quinta-feira (11), após ser atropelado na Avenida Cônsul Assaf Trad, em Campo Grande, por um motorista, de 51 anos, que conduzia um Fiat Uno, que fugiu do local duas vezes e deixou de prestar auxílio para a vítima.

Informações que constam no boletim de ocorrência, o motorista seguia no sentido bairro ao centro, quando atingiu o pedestre, que não teve a identificação revelada. Segundo soube o JD1 Notícias, a vítima ficou em estado grave com o impacto.

Em um primeiro momento, o condutor fugiu do local sem prestar socorro para a vítima, mas foi perseguido por populares que o fizeram retornar para o local.

No entanto, momentos depois, ele voltou a fugir e abandonou o local antes mesmo da chegada do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e afastar-se do veículo do acidente.

