Motorista de van morre carbonizado durante engavetamento em Chapadão do Sul

O motorista de uma Van, que ainda não foi identificado, teria morrido carbonizado durante um engavetamento no viaduto de acesso à Iaco Agricola, localizado na MS-306, em Chapadão do Sul. O acidente aconteceu durante o começo da tarde desta quarta-feira (20).

As informações iniciais apontam que a van estava carregada com medicamentos. Por motivos ainda desconhecidos, a colisão aconteceu, dando inicio as chamas que matou a vítima e deixou pelo menos dois veículos completamente destruídos, sendo o que o homem estava entre duas carretas.

O condutor da carreta foi socorrido pelas equipes da concessionária Way-306. Além dos funcionários da responsável pela pista, o Corpo de Bombeiros de Chapdão do Sul esteve no local, fazendo o controle das chamas.

A PMRv (Polícia Militar rodoviária) está no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o acidente. Conforme o site Chapadense News, por conta da colisão, a o trânsito funcionou no esquema ‘Pare e Siga’.

