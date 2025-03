Motorista de Vectra Ã© preso por esfaquear motociclista apÃ³s acidente no Serradinho

José Dias Sobrinho, de 48 anos, foi preso em flagrante no início da madrugada desta segunda-feira (3), após se envolver em um acidente com um motociclista na rua Nilo Javari Baren, na Vila Serradinho, e tentar matar outro motociclista esfaqueado, que o perseguiu para que ele arcasse com os danos da colisão.

Informações do boletim de ocorrência discorrem que após o acidente, alguns motociclistas perseguiram o veículo Chevrolet Vectra e tentaram fazê-lo parar para que arcasse com os danos causados a vítima. Contudo, José, acompanhado da esposa, seguiu pela Avenida Duque de Caxias, mas por um momento, parou o veículo.

Nesse momento, ao ser abordado pelos motoqueiros, ele sacou uma faca e desferiu um golpe no tórax de um deles, acertando a vítima Ryan, que foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica. Na sequência dos fatos, o motorista do veículo voltou a fugir, mas foi localizado pela Polícia Militar na Avenida Duque de Caxias, próximo ao 9º GPT Log - do Exército Brasileiro.

Tanto o condutor, quanto a companheira, apresentavam sinais de embriaguez e foram detidos. A mulher, inclusive, estava portando a faca usada no esfaqueamento do motociclista e os policiais tiveram mais ímpeto para desarmá-la e contê-la, pois ela estava irredutível para acatar as ordens e soltar a faca.

Testemunhas foram ouvidas ainda no local e confirmaram que o autor do esfaqueamento foi José Dias, que recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a delegacia de plantão, autuado na tentativa de homicídio.

A vítima Ryan, que foi esfaqueada, precisou ser transferida para a Santa Casa, pois havia perdido muito sangue e seu estado se agravou.

