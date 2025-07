Motorista derruba motociclista ao fazer retorno 'sem prestar atenção' em Corumbá

Um motociclista, de 38 anos, precisou ser socorrido depois de ser atingido por um carro durante a manhã de quinta-feira (31), na Rua 13 de Junho, localizada no centro de Corumbá.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelas equipes do Corpo de Bombeiros da cidade, quando as equipes chegaram ao local indicado encontraram a vítima caída ao solo, com escoriações nos braços e uma lesão na perna esquerda.

Depois de receber o atendimento inicial, ele foi encaminhado para o Pronto-Socorro da cidade, onde ficou internado.

A vítima contou que o motorista do carro estava fazendo um retorno, quando acabou atingindo sua moto.

