Motorista destrói carro e derruba poste de luz após colisão em Dourados

Um motorista, precisou ser socorrido, após perder o controle de direção e colidir contra um poste no cruzamento da Avenida Marcelino Pires com a Rua Eulália Pires, em Dourados, durante a manhã deste sábado (28).

Conforme as informações do jornalista Osvaldinho Duarte, ele seguia pela avenida quando acabou perdendo o controle de direção do Chevrolet Vectra. Por conta disso, subiu no canteiro central da via e atingiu um poste de iluminação pública.

Por conta da violenta colisão, o poste foi derrubado e o carro ficou com a frente completamente destruída.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado. A princípio, ainda seguindo o jornalista, o motorista chegou a recusar atendimento, mas foi convencido a ser encaminhado ao hospital pois teria batido a cabeça no para-brisa do veículo, ficando com ferimentos leves.

A Polícia Militar da cidade está fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso e controlando o trafego na região.

