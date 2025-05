Motorista dorme ao volante, bate de frente com carreta e morre em Santa Rita do Pardo

Willian Baldão Aguiar, de 45 anos, natural de Ipuã (SP), morreu durante um grave acidente ocorrido na madrugada deste sábado (31), na rodovia MS-395, no município de Santa Rita do Pardo.

Conforme as informações policiais, a vítima estava viajando em um Chevrolet Astra GL 2000 com placas de Batatais (SP), quando acabou colidindo frontalmente contra uma carreta. Por conta da colisão, Willian ficou preso as ferragens do carro, e precisou ser desencarcerado, apresentando múltiplas fraturas e esmagamento, falecendo ainda no local.

No Astra havia também um passageiro, ainda não identificado, que foi socorrido com vida e encaminhado para a Santa Casa de Bataguassu. Durante os primeiros atendimentos, não foi verificado se ele apresentava fraturas aparentes.

O condutor da carreta de transporte de madeira, com placas de Três Lagoas, é morador em Brasilândia, ele contou que seguia com vazio no momento do acidente. Ele não sofreu ferimentos e permaneceu no local para prestar esclarecimentos.

A principal hipótese para a causa do acidente é que o condutor do Astra tenha dormido ao volante, invadido a pista contrária e colidido frontalmente com a carreta. Dentro do automóvel foram encontrados produtos eletrônicos, como robôs aspiradores, bebidas, como vinhos, e itens diversos.

Após receber atendimento médico, o sobrevivente do Astra contou que eles haviam viajado de Frutal até Ponta Porã com o objetivo de realizar compras no Paraguai. O passageiro também contou que, durante a viagem de retorno, percebeu que o condutor, Willian, apresentava sinais de sonolência e que se ofereceu para assumir a direção. No entanto, segundo seu relato, o motorista teria recusado a troca.

Equipes da Polícia Civil de Santa Rita do Pardo, da Polícia Militar Rodoviária de Três Lagoas e da Perícia Técnica de Bataguassu estiveram no local para realizar os levantamentos necessários. Serviços de guincho de Bataguassu também foram acionados para a remoção dos veículos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também