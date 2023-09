Motorista dorme ao volante e bate caminhão em carreta estacionada

Motorista, de 53 anos, precisou ser socorrido após dormir ao volante, bater em uma carreta estacionada na Rua João Evangelista Rosa e ficar preso às ferragens na madrugada desta quarta-feira (20), em São Gabriel do Oeste.

Conforme o site Idest, por conta da colisão ele acabou ficando com ferimentos no joelho, preso na cabine do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, pois precisaram usar um desencarcerador para abrir a porta do passageiro e retirar o condutor de dentro do caminhão.

Depois de ser removido, o motorista foi encaminhado para o Hospital Municipal onde recebeu atendimento médico. Para os militares, ele contou que acabou pegando no sono, enquanto dirigia, por isso perdeu o controle e bateu o veículo.

A Polícia Militar foi acionada e realizou os procedimentos necessários no local para apurar as causas do incidente.

