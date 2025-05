Motorista é agredido e roubado após dar carona para homens em Costa Rica

Um motorista, de 30 anos, foi agredido e roubado após dar carona para dois homens durante a manhã desta terça-feira (27), na Rua Goiás, em Costa Rica. Os criminosos ainda o ameaçaram de morte caso chamasse a polícia.

Conforme as informações policiais, ele estava se aproximando da Rua Goiás quando os bandidos anunciaram o roubo e passaram a agredir a vítima com socos e chutes. Após isso, eles fugiram levando o carro do homem, um Fiat Uno e um aparelho celular.

Depois de ser abandonado no meio da rua, a vítima foi a pé para casa, onde usou o celular da esposa para acionar a Polícia Militar. Com base nas informações, as equipes conseguiram encontrar o carro escondido dentro de uma residência na Rua Goiás.

No interior do imóvel, estavam os dois autores, masculinos 43 e 24 anos, sendo imediatamente reconhecidos pelo homem. Ambos são conhecidos no meio policial por extenso histórico criminal, inclusive por delitos semelhantes. Durante a abordagem, a chave do carro foi encontrada no bolso da bermuda de um dos envolvidos. O outro suspeito, proprietário da residência, confessou ter participado das agressões.

Ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, onde permanecem à disposição da Justiça. O veículo foi recuperado e entregue às autoridades para os procedimentos legais.

