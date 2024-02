Motorista é arremessado de Kombi em capotamento na BR-262 no Indubrasil

Durante a manhã desta terça-feira (20), uma Kombi carregada de doces capotou após um grave acidente envolvendo um caminhão de frete na BR-262, na região do Indubrasil, em Campo Grande. O condutor do veículo chegou a ser arremessado e parou ao lado do veículo, já na vegetação existente nas margens da pista.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi interceptado por uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na Avenida Duque de Caxias. O motorista tinha ferimentos como corte profundo na perna e no braço, sendo encaminhado para a Santa Casa.

Sobre a dinâmica do acidente, a reportagem do JD1 Notícias apurou que a Kombi seguia de Aquidauana para Campo Grande, mas em determinado momento perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, acertando quase que frontalmente o caminhão de frete, que vinha no sentido oposto.

Testemunhas também relataram que o motorista da Kombi estava em alta velocidade e trafegando em zigue-zague na pista, antes da colisão.

Carlos Alberto Costa, de 60 anos, motorista do caminhão, relatou que é a primeira vez que se envolve em um acidente de trânsito. Ele estava carregando vigas e levaria para uma fazenda na cidade de Aquidauana - a 140 quilômetros, numa espécie de "bate e volta", retornando para a capital ainda no mesmo dia.

Já o motorista da Kombi trabalhava em uma terceirizada responsável pela distribuição de doces na região. Ele havia deixado a cidade de Aquidauana e estava vindo para Campo Grande.

Ambos condutores passaram pelo teste do bafômetro e os dois deram negativo. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local do acidente apurando as circunstâncias que ocasionaram a colisão.

