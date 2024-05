Motorista é assaltado por três e tem carro levado durante corrida em Campo Grande

Motorista, de 49 anos, foi assaltado durante a madrugada desta quinta-feira (30) ao aceitar realizar uma corrida para três jovens. Eles embarcaram na região do Nova Lima e cometeram o roubo no trajeto, já nas proximidades do Shopping Norte Sul, em Campo Grande.

Segundo informado no boletim de ocorrência, a vítima relatou na delegacia que não trabalha com aplicativo de corridas e estava parado em uma conveniência na Avenida Zulmira Borba, quando foi abordado pelos três suspeitos, questionando se o condutor poderia realizar uma corrida até a região do Imbirussu.

Após cobrar R$ 80 pela corrida, os jovens aceitaram e o motorista iniciou a corrida. Porém, durante o caminho, próximo ao shopping na Avenida Ernesto Geisel, um dos passageiros colocou uma faca no pescoço do motorista e anunciou o assalto.

No crime foram levados o celular e o carro da vítima. O motorista afirmou que por ser deficiente, apenas desembarcou com sua moleta e buscou ajuda.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas na delegacia.

