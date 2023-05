Motorista é flagrado com 400kg de cocaína em caminhão carregado com madeiras

Um homem foi preso por tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira (22), em Paranaíba. A Polícia Rodoviária Federal constatou que ele carregava quase 400 kg de pasta base de cocaína.

A equipe policial realizava fiscalização na BR-158, quando abordou o condutor de um caminhão VW/25.390, acoplado a um semirreboque carregado com madeiras. Durante a entrevista, os policiais desconfiaram do nervosismo do caminhoneiro.

Após uma busca minuciosa no reboque, a equipe descobriu que sob as madeiras estavam escondidos os tabletes de pasta base de cocaína. Questionado, o motorista confessou ter carregado o ilícito no Mato Grosso e disse que deveria entregá-lo no interior de São Paulo. Pelo transporte, disse que receberia R$ 20 mil.

O preso, a cocaína e o caminhão foram encaminhados à Polícia Civil em Paranaíba.

