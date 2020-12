Motorista e funcionário ficam feridos após capotar Mercedes na BR-060 em MS

Uma Mercedes C180 capotou e deixou duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (9) na BR-060, em Chapadão do Sul, que fica a 330 km de Campo Grande. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para ao hospital. O veículo ficou totalmente destruído.

O motorista de 56 anos, que estava acompanhado de seu funcionário, um homem de 26 anos, seguiam de Campo Grande para Brasília, quando ele perdeu o controle do veículo no km-28 entre Paraíso das Águas e Chapadão do Sul.

O motorista saiu da pista e capotou. A Mercedes desceu pelo aterro e parou sobre a cerca de uma fazenda. Uma depressão na pista sobre a ponte do Rio Indaiá pode ter causado a saída de pista, conforme o site Jovem Sul News.

O Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul se deslocou até o local e prestou socorro para as vítimas, que foram levadas ao Pronto Socorro do Hospital Municipal. Ambos estavam conscientes, porém o motorista com confusão mental, por causa de uma pancada na cabeça.

