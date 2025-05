Motorista é preso ao ser flagrado transportando cocaína avaliada em R$ 5,2 milhões

Um motorista, de 26 anos, foi preso ao ser flagrado transportando uma carga milionária de cocaína escondida no pneu de uma carreta bitrem. O flagrante aconteceu durante a segunda-feira (12), na MS-164, próximo ao Assentamento Itamaraty, em Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, as equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) estavam fazendo fiscalização pela rodovia quando abordaram o motorista de uma carreta Scania R470, acoplada a dois semirreboques.

Ao ser questionado, o condutor do veículo disse que havia comprado 24 pneus de caminhão para levar para o Estado de Goiás, mas apresentou algumas versões desencontradas. Após vistoria minuciosa na carreta, os policiais localizaram no espete diversos tabletes de cocaína, que totalizaram 63,2 quilos do entorpecente.

Ele afirmou desconhecer a origem da droga. Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 5,2 milhões, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

