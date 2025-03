Motorista Ã© preso ao ser flagrado transportando drogas em caminhÃ£o

Um caminhoneiro, que não teve o nome divulgado, foi preso ao ser flagrado transportando 99,60 kg de cloridrato de cocaína ocultos na estrutura de um caminhão tipo "munck". O caso aconteceu durante a tarde de sábado (15).

Conforme as informações policiais, a abordagem ocorreu durante fiscalização de rotina da Polícia Federal, após os policiais identificarem uma irregularidade visível no braço mecânico do veículo, o que gerou suspeita.

Durante a entrevista, o motorista apresentou contradições ao relatar sua origem e destino, mudando sua versão e afirmando, ao final, que havia saído da região de Corumbá no início da madrugada.

Diante dos fatos, os policiais realizaram uma inspeção minuciosa no caminhão, localizando a droga escondida no braço mecânico e em dispositivos anexos da estrutura do veículo.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também