Polícia

Motorista é preso após atropelamento que matou motociclista

A prisão ocorreu após o acidente no Centro de Ponta Porã

10 janeiro 2026 - 16h14Sarah Chaves
Foto: Ponta Porã NewsFoto: Ponta Porã News  

O motorista de 23 anos suspeito de provocar o atropelamento que matou um motociclista na manhã desta sexta-feira (9), na região central de Ponta Porã, foi preso em flagrante.

O atropelamento no cruzamento das ruas 7 de Setembro e Antônio João, próximo à Prefeitura Municipal, resultou na morte do motociclista paraguaio César Aquilino Ortiz Ortiz, de 40 anos. Ele conduzia a moto quando foi atingido por uma caminhonete Ford Ranger. Informações preliminares apontam que o condutor do veículo teria avançado o sinal vermelho no cruzamento.

Durante os procedimentos no local, os policiais encontraram uma pistola com o motorista da caminhonete, o que motivou também a autuação por porte ilegal de arma de fogo. Por causa da dinâmica do caso, ele foi preso sob suspeita de homicídio doloso.

O jovem, que não teve o nome divulgado, ficou ferido no acidente e passou por cirurgia. Ele permanece internado sob custódia da Polícia Militar, enquanto o caso é apurado.

As circunstâncias do atropelamento continuam sob investigação.

O corpo de César Aquilino Ortiz Ortiz será sepultado neste sábado (10), em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

