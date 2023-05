Motorista é preso após causar acidente enquanto dirigia embriagado

Um motorista, de 35 anos, foi preso após causar um acidente enquanto dirigia embriagado pela Rua Spipe Calarge, região do Jardim TV Morena, em Campo Grande. Ele teria colidido contra um carro e uma moto no cruzamento da rua com a avenida Fábio Zahran.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista estava em um Honda City sentido centro-bairro quando colidiu com a lateral de um Fiat Siena no cruzamento. Tentando evitar algo pior, ele desviou e acabou colidindo também contra uma Honda Biz, que seguia sentido bairro-centro pela Spipe Calarge.

Devido a colisão, a motociclista precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada para o Hospital da Unimed sem ferimentos graves.

Durante o atendimento as equipes da Polícia Militar do Batalhão de Trânsito identificaram que o condutor estaria apresentando sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico, voz pastosa, olhos avermelhados. Ele foi submetido ao teste do bafômetro que apontou 0,88 mg/l de álcool no sangue. O motorista do Siena também realizou o teste, mas ele não estava embriagado.

Por conta da situação, o homem acabou sendo preso em flagrante e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

