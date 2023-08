Motorista é preso após polícia encontrar mais de 300 kg de cocaína em caminhão

A Polícia Federal realizou a prisão em flagrante, na manhã desta quinta-feira (10), de um homem pela prática do crime de tráfico de drogas em Brasilândia.

Após o recebimento de informações de que um caminhão teria partido de cidade fronteiriça com o Paraguai transportando grande quantidade de entorpecente, foram realizadas diligências com vistas a identificar e a localizar o veículo, que foi encontrado no município.

Durante buscas no caminhão, foram localizados diversos tabletes de pasta base de cocaína ocultados em compartimento especialmente preparado para este tipo de transporte. A droga pesou mais de 300kg.

O motorista foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Três Lagoas. Se condenado, poderá cumprir até 15 anos de reclusão.



