Menu
Menu Busca quinta, 29 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Motorista é preso com 100 quilos de maconha em Peugeot na BR-163

A apreensão ocorreu durante abordagem da PRF em Eldorado

29 janeiro 2026 - 12h50Sarah Chaves
Foto: PRFFoto: PRF  

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 100 quilos de maconha, nesta quarta-feira (28), durante uma fiscalização de rotina na BR-163, em Eldorado. A droga era transportada em um Peugeot/207, abordado no trecho da rodovia que corta o município.

Ao descer do veículo, o motorista confessou que levava a droga no interior do carro, mas não informou a origem nem o destino do entorpecente. Ele foi detido em flagrante.

Segundo a PRF, a apreensão integra o trabalho permanente de combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, utilizadas como rota para o transporte de entorpecentes vindos da região de fronteira. As ações envolvem fiscalizações ostensivas, análise de comportamento e uso de inteligência policial para identificar veículos suspeitos.

O preso, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Eldorado (MS), onde o caso será investigado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ataque ocorreu na região do Grande Marambaia
Polícia
Dois homens são mortos após ataque de pistoleiros em Ponta Porã
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Choque prende suspeito de matar adolescente em crime brutal no Jardim Centro Oeste
15&ordm; Batalhão de Polícia Militar - Foto: Divulgação
Interior
'Rapidinha' de R$ 100 termina em calote e agressão contra mulher em Maracaju
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
Catador de latinhas fica em estado grave ao ser atacado com pedrada e tiro na Capital
Reprodução / Alvorada Informa
Interior
Polícia Militar atende ocorrência de cão vítima de escalpelamento em Nova Alvorada do Sul
Droga apreendida - Foto: Divulgação / Polícia Federal
Polícia
Carro funerário de Bandeirantes é flagrado transportando cocaína no DF
Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Polícia
Adolescente é assassinado com facadas e tiros pelo ex da atual namorada na Capital
Mulher denuncia amiga que pegou R$ 1 mil com agiota no celular dela na Capital
Polícia
Mulher denuncia amiga que pegou R$ 1 mil com agiota no celular dela na Capital
Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Homem que estava desaparecido em Laguna Carapã é encontrado morto
Polícia
Homem que estava desaparecido em Laguna Carapã é encontrado morto

Mais Lidas

Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Foto: Ilustrativa / MrDm / Freepik
Comportamento
Pesquisa aponta que mulheres preferem homens com pênis maiores