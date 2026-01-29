Motorista é preso com 100 quilos de maconha em Peugeot na BR-163

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 100 quilos de maconha, nesta quarta-feira (28), durante uma fiscalização de rotina na BR-163, em Eldorado. A droga era transportada em um Peugeot/207, abordado no trecho da rodovia que corta o município.

Ao descer do veículo, o motorista confessou que levava a droga no interior do carro, mas não informou a origem nem o destino do entorpecente. Ele foi detido em flagrante.

Segundo a PRF, a apreensão integra o trabalho permanente de combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, utilizadas como rota para o transporte de entorpecentes vindos da região de fronteira. As ações envolvem fiscalizações ostensivas, análise de comportamento e uso de inteligência policial para identificar veículos suspeitos.

O preso, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Eldorado (MS), onde o caso será investigado.

