Motorista é preso com 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Campo Grande

Motorista, de 27 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, dia 5, após ser flagrado carregando cerca de 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande.

A carga estava avaliada em R$ 130 mil e o condutor informou aos policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), que receberia R$ 1,5 mil pelo transporte.

Segundo o DOF, ele saiu de Pedro Juan Caballero e faria a entrega na capital sul-mato-grossense.

A carga de cigarros apreendidos foi encaminhado para a Polícia Federal, assim como o motorista.

