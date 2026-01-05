Motorista é preso com 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Campo Grande

Motorista, de 27 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, dia 5, após ser flagrado carregando cerca de 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande.
A carga estava avaliada em R$ 130 mil e o condutor informou aos policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), que receberia R$ 1,5 mil pelo transporte.
Segundo o DOF, ele saiu de Pedro Juan Caballero e faria a entrega na capital sul-mato-grossense.
A carga de cigarros apreendidos foi encaminhado para a Polícia Federal, assim como o motorista.
