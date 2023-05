Motorista é preso com cocaína escondida em estepe de carreta em Anastácio

Um motorista foi preso, na tarde de desta terça-feira (2), transportando cerca de R$ 7,8 milhões em cocaína dentro do pneu estepe de um caminhão apreendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-262, em Anastácio, a 137 quilômetros de Campo Grande.

Logo após abordarem o veículo, os policiais descobriram que o motorista tinha o mesmo nome de um foragido da Justiça.

A equipe conduziu o homem até a Polícia Civil em Anastácio para verificação, e durante a checagem, os policiais encontraram a droga. Após retirarem o pneu, os PRFs se depararam os tabletes de cloridrato e pasta base de cocaína. O quilo da droga custa cerca R$ 125,2 mil.

Questionado, o motorista disse que não sabia da existência da droga. No entanto, acabou sendo preso e entregue à Polícia Civil do município, juntamente com a carreta e a droga.

