Menu
Menu Busca sábado, 10 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Polícia

Motorista é preso com mais de 200 quilos de drogas em rodovia de MS

A apreensão ocorreu durante fiscalização na MS-289, em Coronel Sapucaia

10 janeiro 2026 - 14h16Sarah Chaves
Foto: Divulgação/BPMRvFoto: Divulgação/BPMRv  

Um motorista foi preso na tarde de quinta-feira (8) após ser flagrado transportando mais de 220 quilos de drogas na rodovia MS-289, em Coronel Sapucaia. A apreensão foi feita durante uma fiscalização de rotina realizada pela Polícia Militar Rodoviária.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe abordou um carro que seguia no sentido Coronel Sapucaia–Amambai e, durante a conversa, o próprio condutor admitiu que levava entorpecentes no veículo. Na vistoria, os policiais encontraram grande quantidade de drogas espalhadas pelo porta-malas, banco traseiro e assoalho do automóvel.

Ainda conforme o registro, após a pesagem, foram apreendidos 71 quilos de skunk e 150 quilos de maconha, somando 221 quilos. O motorista contou que levaria a carga até o estado de São Paulo e que receberia pagamento pelo transporte.

Além das drogas, o veículo, avaliado em cerca de R$ 45 mil, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro também foram apreendidos. O caso foi registrado na delegacia para as providências legais.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Corpo de Bombeiros
Polícia
Acidente em trecho pouco iluminado da BR-262 termina em morte em MS
Distintivo Polícia Civil de MS - Foto: Ilustrativa
Justiça
Juíza manda demitir policial que atrapalhou o Gaeco em operação contra o tráfico em MS
Foto: PMMS
Polícia
Idosas são trancadas em quarto durante assalto no Jardim Talismã
Foto: Getty Images
Polícia
Pai abandona filhos em carro para comprar cerveja em Campo Grande
Foto: Redes sociais/Taboadomilgrau
Polícia
Homem é morto a tiros em Aparecida do Taboado
A ocorrência atendida pela Polícia Militar -
Polícia
Homem é preso após briga com companheira no Jardim Morenão
Osvaldo Duarte/Dourados News
Polícia
Jovem é atingido no olho por disparo em fazenda de Maracaju
Major Cleyton da Silva Santos/Maicon José Rodrigues
Polícia
Preso por abusos sexuais havia saído da prisão e usava tornozeleira
Ilustrativa
Polícia
Idoso morre após queda em hospital da Capital
Foto: Wap
Polícia
Discussão por causa de cachorro termina com ataque de chave de fenda no Nhanhá

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
VÍDEO: Motociclista causa temor ao abusar de criança no Coronel Antonino
Jonas de Paula
Política
Comissão provisória do PSDB é oficializada em Campo Grande