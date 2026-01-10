Motorista é preso com mais de 200 quilos de drogas em rodovia de MS

Um motorista foi preso na tarde de quinta-feira (8) após ser flagrado transportando mais de 220 quilos de drogas na rodovia MS-289, em Coronel Sapucaia. A apreensão foi feita durante uma fiscalização de rotina realizada pela Polícia Militar Rodoviária.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe abordou um carro que seguia no sentido Coronel Sapucaia–Amambai e, durante a conversa, o próprio condutor admitiu que levava entorpecentes no veículo. Na vistoria, os policiais encontraram grande quantidade de drogas espalhadas pelo porta-malas, banco traseiro e assoalho do automóvel.

Ainda conforme o registro, após a pesagem, foram apreendidos 71 quilos de skunk e 150 quilos de maconha, somando 221 quilos. O motorista contou que levaria a carga até o estado de São Paulo e que receberia pagamento pelo transporte.

Além das drogas, o veículo, avaliado em cerca de R$ 45 mil, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro também foram apreendidos. O caso foi registrado na delegacia para as providências legais.

