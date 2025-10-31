Motorista é preso contrabandeado 350 mil maços de cigarros em caminhão em Paranaíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na quinta-feira (30), cerca de 350 mil maços de cigarros contrabandeados durante uma fiscalização em Paranaíba, no leste de Mato Grosso do Sul.

Os policiais abordaram um caminhão e, ao pedirem os documentos da carga, o motorista afirmou que transportava minério de ferro, apresentando inclusive uma nota fiscal compatível. No entanto, ao levantarem parte da lona que cobria o reboque, os agentes encontraram dezenas de caixas de cigarros.

Questionado, o condutor acabou confessando que havia aceitado transportar o contrabando de Terenos até o estado de São Paulo. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal de Três Lagoas, junto com o caminhão e a carga apreendida.

A PRF estima que o prejuízo ao crime organizado chegue a milhões de reais, levando em conta o volume e o valor de mercado dos cigarros contrabandeados. A ocorrência segue sob investigação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também