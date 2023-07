Motorista é preso em flagrante com 51,2 Kg de cocaína no estepe da caminhonete

Sarah Chaves, com informações da PRF

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou uma caminhonete Chevrolet S10, conduzido por um homem, no km 290 da BR-262 na tarde de sábado (15), em Campo Grande (MS). O condutor demonstrou nervosismo e deu respostas contraditórias aos policiais.

Após fiscalização, foram encontrados diversos tabletes de cocaína dentro do estepe da caminhonete, que totalizaram 51,2 Kg da droga.

O homem disse que pegou a caminhonete em Campo Grande (MS) e a levaria até Paranaíba (MS). O veículo e o envolvido foram encaminhados para a Polícia Federal, onde seria verificado se os demais pneus também continham droga.



