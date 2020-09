Motorista é preso por atropelar ciclista na contra-mão e arrastar bicicleta pela rua

Motorista de 20 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (21), por tentar matar um homem, 25 anos, atropelado. Ele conduzia o carro pelas ruas de Cassilândia, quando entrou na contramão para atingir a bicicleta e a vítima.

Segundo o relato do homem de 25 anos, ele seguia de bicicleta pela contramão, quando viu o Gol verde se aproximar por trás. Assim, o condutor do carro teria entrado atrás do ciclista, atingindo a bicicleta e derrubando a vítima.

Além disso, o motorista continuou dirigindo, arrastando a bicicleta que ficou presa na lataria. Ela só foi abandonada algumas ruas adiante. Com o atropelamento, o ciclista sofreu vários ferimentos e o autor do crime foi reconhecido pela vítima, que acionou a Polícia Militar.

Em rondas, os policiais acabaram localizando o suspeito, que estava com o carro amassado por conta do acidente. Ele acabou preso em flagrante por homicídio simples na forma tentada.

