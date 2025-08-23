Menu
Polícia

Motorista é preso por dirigir embriagado e causar acidente em Nova Andradina

Ele chegou a fazer o teste do bafometro antes de ser encaminhado para a delegacia da cidade

23 agosto 2025 - 16h29Brenda Assis
Acidente aconteceu na rua André Loyer Acidente aconteceu na rua André Loyer   (Foto: WhatsApp/Jornal da Nova)

Um motorista, que não teve o nome divulgado, foi preso por dirigir embriagado e causar um acidente na rua André Loyer, bairro São Vicente de Paulo, em Nova Andradina, durante a noite de sexta-feira (22).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da nova, o motorista estava em uma caminhonete Chevrolet S10, em visível estado de embriaguez, quando acabou colidindo contra uma moto.

Ao ser abordado, ele realizou o teste do bafômetro, que constatou positivo para o consumo de álcool com 1,01 mg/L de álcool no ar alveolar expirado, muito acima do limite legal de 0,33 mg/L, conforme o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Por conta disso, o homem acabou sendo preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde os fatos foram registrados.

