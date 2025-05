Motorista é rendido por dupla, roda pela cidade e acaba assaltado na Capital

Motorista, de 47 anos, passou por apuros no final da noite desta quinta-feira (8), após ser rendido por dois indivíduos, dirigir pela cidade e ter o carro roubado, em Campo Grande. A vítima havia chegado de Costa Rica e ficou bastante assustado.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem relatou que estava indo em direção ao apartamento que tem, no bairro Tiradentes, quando decidiu procurar um estabelecimento para lanchar, no entanto, não encontrou nada aberto.

Ele afirmou que estava trafegando em velocidade baixa e com os vidros abertos, quando o primeiro suspeito se aproximou simulando pedir uma informação. Ao parar o veículo, o segundo suspeito apareceu e rapidamente entrou no veículo, quando o outro criminoso também entrou.

Eles ordenaram que a vítima dirigisse pela cidade, até que em um lugar desconhecido, mandaram que o homem descer. Os criminosos fugiram com o veículo e a vítima passou a bater em algumas casas para pedir ajuda, mas sem sucesso. Um motociclista passou pelo local e o ajudou, levando a vítima até a delegacia de plantão.

O caso foi registrado como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima e roubo majorado pelo concurso de pessoas.

