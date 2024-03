Motorista Ã© socorrida apÃ³s colidir contra carreta carregada com tijolos em Ivinhema

Uma motorista ficou ferida, depois de colidir o carro que conduzia contra uma carreta na manhã desta sexta-feira (8), na BR-376, em frente a Fazenda Mimosa, no trecho que liga Ivinhema ao distrito de Amandina.

Conforme as informações do site Ivinotícias, por conta da colisão a carreta acabou indo parar às margens da pista. Como o veículo estava carregado com tijolos, a carga ficou espalhada na rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, atendendo a ocorrência e socorrendo a condutora do Ford Ka. Com um corte na testa e dores no braço, ela foi socorrida consciente e orientada até uma unidade de saúde.

O condutor da carreta e a passageira do veículo, não tiveram ferimentos durante o acidente. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local, atendendo a ocorrência e fazendo o controle do trânsito.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também