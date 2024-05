Motorista é socorrida após Fusca cair em ribanceira na MS-450

Uma motorista, de 40 anos, precisou ser socorrida depois que o carro em que ela estava capotar em uma ribanceira na MS-450, também conhecida como Estrada Parque, no distrito de Palmeiras. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (31).

Conforme o site O Pantaneiro, o Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para atender a ocorrência. Ao chegar no local, os militares encontraram um Volkswagen Fusca caído com as rodas para cima.

A motorista estava com dores na coluna, especificamente na região torácica, além de escoriações nas mãos. Ela recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe de saúde de Dois Irmãos do Buriti, que estava no local antes da chegada dos bombeiros.

Posteriormente, ela foi transferida para a viatura de resgate e transportada ao pronto-socorro, onde chegou consciente e orientada.

Não foram divulgadas informações a respeito da dinâmica do acidente. O caso é investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também