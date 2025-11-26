Motorista é socorrido após bater carro em coqueiro em Dourados

Um motorista, que não teve o nome divulgado, ficou ferido após bater o carro que conduzia em um coqueiro localizado na Rua Cuiabá, em Dourados. O acidente aconteceu na noite de terça-feira (25).
Conforme o site Dourados News, a vítima seguia em um Volkswagen Fox pela via quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle de direção ao fazer uma conversão para entrar na Rua Rui Barbosa.
Por conta disso, subiu na calçada e atingiu o coqueiro. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, junto com a Polícia Militar, realizando o socorro da vítima.
O homem precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde da região com ferimentos leves pelo corpo.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Foragido de MS, 'Tio Doni' que arquitetou plano contra promotores é preso em MG
Polícia
Jovem leva tapa no rosto durante briga com a mãe em Dourados
Polícia
Streamer de Dourados é vítima de homofobia durante live nas redes sociais
Polícia
Operação da PF contra tráfico realizado por máfia montenegrina respinga em MS
Polícia
Motociclista é socorrido em estado grave após acidente em Nova Andradina
Polícia
PF avança em investigação sobre morte de indígena em MS após apreensão de dispositivos
Polícia
VÍDEO: Bombeiros fazem buscas por jovem que desapareceu no rio Paraguai
Polícia
VÍDEO: Homem é contido após tentar atacar jovem com cadeirada em sorveteria de Ivinhema
Polícia
Polícia indicia criminoso que roubou e atacou artista plástico em Campo Grande
Polícia