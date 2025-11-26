Menu
Polícia

Motorista é socorrido após bater carro em coqueiro em Dourados

Ele teria perdido o controle de direção ao fazer uma curva

26 novembro 2025 - 14h08Brenda Assis
O acidente aconteceu na noite de ontemO acidente aconteceu na noite de ontem   (Reprodução/Dourados News)

Um motorista, que não teve o nome divulgado, ficou ferido após bater o carro que conduzia em um coqueiro localizado na Rua Cuiabá, em Dourados. O acidente aconteceu na noite de terça-feira (25).

Conforme o site Dourados News, a vítima seguia em um Volkswagen Fox pela via quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle de direção ao fazer uma conversão para entrar na Rua Rui Barbosa.

Por conta disso, subiu na calçada e atingiu o coqueiro. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, junto com a Polícia Militar, realizando o socorro da vítima.

O homem precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde da região com ferimentos leves pelo corpo.

