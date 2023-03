Motorista é socorrido após bater em caminhão carregado com postes de concreto

Motorista, de 34 anos, foi socorrido após bater a caminhonete em que estava na traseira de um caminhão carregado com postes de concreto na noite de sexta-feira (24), na MS-228, Estrada Parque, próximo ao município de Corumbá.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada e socorreu a vítima com traumas no tórax, traquéia, no abdômen e na mandíbula.

Após receber os primeiros socorros, o homem foi encaminhado para o pronto-socorro do município, onde recebeu atendimento médico especializado.

Por sorte, algo pior não aconteceu durante a colisão.

