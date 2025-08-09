Motorista é socorrido após capotar Jeep em Água Clara

Um motorista ficou ferido e precisou ser socorrido após o carro que ele estava capotar na rotatória de acesso ao município de Água Clara. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (8).
Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Portal Água Clara, o motorista seguia pela via em um Jeep Renegade quando, por motivos ainda não identificados, acabou perdendo o controle de direção e capotou.
Por conta do acidente, as equipes de socorro foram acionadas, prestando os primeiros atendimentos ao condutor e o encaminhando para um hospital da cidade. Apesar do susto, ele teve apenas ferimentos leves pelo corpo.
As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades.
