Motorista é socorrido após capotar Jeep em Água Clara

Um motorista ficou ferido e precisou ser socorrido após o carro que ele estava capotar na rotatória de acesso ao município de Água Clara. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (8).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Portal Água Clara, o motorista seguia pela via em um Jeep Renegade quando, por motivos ainda não identificados, acabou perdendo o controle de direção e capotou.

Por conta do acidente, as equipes de socorro foram acionadas, prestando os primeiros atendimentos ao condutor e o encaminhando para um hospital da cidade. Apesar do susto, ele teve apenas ferimentos leves pelo corpo.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também