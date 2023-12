Motorista é socorrido em estado grave após bater em caminhão boiadeiro

Um motorista ficou gravemente ferido depois de colidir o carro em que ele estava contra um caminhão boiadeiro, durante uma tentativa de ultrapassagem, na BR-376, próximo à entrada Ouro Verde em Ivinhema. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (20).

De acordo com o site Ivinotícias, o motorista estava em um Fiat Siena estava tentando realizar uma ultrapassagem. Porém, no final da manobra, ele não conseguiu retornar para à faixa, vindo a colidir com o pneu dianteiro do caminhão.

Por conta da colisão, o motorista ficou preso às ferragens, sofrendo ferimentos graves. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Municipal de Ivinhema.

Ainda conforme o site, a vítima teria sido intubada, precisando ser transferida para outro município. O motorista do caminhão não teve ferimentos.

