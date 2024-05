Motorista é socorrido em estado grave após perder o freio e tombar caminhão na MS-223

Um motorista, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido em estado grave depois de sofrer um acidente na manhã desta terça-feira (30), na MS-223, na serra de Figueirão.

Conforme as informações iniciais, ele estava conduzindo um caminhão carregado com cascalho. O motorista descia a serra de Figueirão, seguindo para o centro da cidade, quando acabou perdendo o frio do veículo.

Sem controle, o caminhão acabou tombando e a carga ficou espalhada pela via. Equipes de socorro foram acionadas, socorrendo o motorista e o levando para o Hospital Municipal. Por conta de seu grave estado de saúde, ele seria transferido para Campo Grande.

A Polícia Militar esteve no local, fazendo a sinalização da rodovia para alertar os condutores que passavam pela via.

