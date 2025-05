Motorista é socorrido em estado grave após tombar carreta em Inocência

Um motorista, que não teve o nome divulgado, foi socorrido em estado grave após tombar a carreta que conduzia durante a madrugada desta sexta-feira (2), na MS-377, em Inocência.

Conforme as informações passadas pela PMRe (Polícia Militar Rodoviária), a carreta tombou a oito quilômetros do trevo da cidade, causando a interdição do local até as 8h20, quando o veículo foi retirado da rodovia.

As causas do acidente serão investigadas, e a hipótese de que o acidente aconteceu foi por falha humana.

