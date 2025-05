Motorista embriagada causa batida frontal em Dourados

Uma mulher perdeu o controle do carro que dirigia, invadiu a pista contrária e bateu de frente com outro veículo na madrugada deste domingo (4), em Dourados - a 225 km de Campo Grande.

Segundo o Dourados News, a batida aconteceu na Rua Equador, por volta das 2h, quando a mulher, que dirigia um Fiat Uno, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um Toyota Corolla que trafegava no sentido oposto.

Com o impacto, os dois veículos ficaram danificados. A motorista do Uno apresentava sinais de embriaguez e foi submetida ao teste do bafômetro, que deu positivo.

A mulher sofreu escoriações no pescoço e foi encaminhada à Depac. Já o outro condutor, um jovem de 21 anos, não se feriu.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local para registro da ocorrência. O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima e embriaguez ao volante.

