Motorista embriagado causa acidente fatal com morte de motociclista na BR-060

Na madrugada deste sábado (04), um acidente fatal resultou na morte do motociclista Aguiar Venâncio de Oliveira Filho, de 51 anos, na BR-060, entre Sidrolândia e Nioaque.

Segundo informações obtidas no local, Aguiar seguia em sua Honda Bross quando foi atingido violentamente por um VW Polo que trafegava logo atrás. O impacto foi tão forte que a vítima foi projetada para fora da pista, falecendo antes de receber atendimento médico. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h30, mas não conseguiu salvar Aguiar.

O motorista do Polo foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de álcool antes do acidente. Ambos os condutores não possuem habilitação.

As autoridades, incluindo a Polícia Civil e a Perícia Técnica, estiveram no local para realizar os procedimentos necessários.

