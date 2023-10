Motorista embriagado é preso após atropelar pedestre em feira no Novos Estados

Rapaz, de 26 anos, foi preso em flagrante no começo da madrugada deste sábado (28) após atropelar uma pedestre e invadir uma feira em uma via pública na região do Parque dos Novos Estados, em Campo Grande. O condutor estava com claros sinais de embriaguez.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma mulher teria ficado com ferimentos nas pernas e procurou atendimento hospitalar, sem necessitar de acompanhamento do Corpo de Bombeiros ou Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Após o ocorrido, feirantes passaram a cercar o veículo do condutor e discutir com o motorista, que também retrucava todas as falas por parte das testemunhas, até que a Polícia Militar se fez presente no local e indicou que o suspeito deveria ficar calado e preservar sua integridade física.

Porém, ele ignorou as ordens policiais e continuou discutindo com os feirantes. Em determinado momento, houve nova tentativa de contenção por parte dos militares, mas dessa vez, o rapaz se voltou contra os policiais e tentou agredi-los mais de uma vez, onde foi necessário algemá-lo e colocá-lo em um compartimento da viatura.

Com a chegada do Batalhão de Trânsito, foi feito o teste do bafômetro no homem e o valor foi de 0,70 mg/l de álcool no sangue, constatando sua embriaguez ao volante. Ele foi autuado em flagrante e levado para a delegacia de plantão.

O caso foi registrado como resistência, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e conduzir veículo sob influência de álcool.

