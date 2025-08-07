Motorista estava socorrendo neto quando foi atingido por moto na MS-164, em Ponta Porã

O homem, que morreu durante um acidente grave ocorrido na tarde de quarta-feira (6) na MS-164, em Ponta Porã, foi identificado como João Francisco dos Santos Rodrigues, de 50 anos. No momento do acidente, ele estava socorrendo o neto, ainda criança, que passava mal.

Conforme as informações do site Ponta Porã News, a vítima era motorista de um Chevrolet Corsa e seguia para uma unidade de saúde junto com a esposa, de 37 anos, e o neto. Porém, em determinado momento, precisaram parar às margens da rodovia.

Em determinado momento, enquanto João estava para fora do carro com a esposa, acabaram sendo atingidos por uma motocicleta. Por conta do impacto, o homem morreu ainda no local.

Enquanto isso, a mulher e o motociclista foram socorridos e levados para o Hospital Regional de Ponta Porã. O rapaz teve ferimentos graves, com fraturas nas pernas, mãos e um corte grande na testa, sendo levado inconsciente para a unidade de saúde.

A esposa da vítima teve ferimentos na perna esquerda, sendo liberada após atendimento médico.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

