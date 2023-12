"Motorista fantasma": carro é encontrado capotado e vazio na Fernando Corrêa

Uma viatura da Guarda Civil Metropolitana que seguia para a rua Naim Dibo por volta da meia-noite acabou encontrando um veículo capotado vazio na Fernando Corrêa da Costa, no cruzamento com a Fábio Zahran.



O que causou estranhamento foi a ausência de condutor do carro, um Chevrolet Kadett, ou de qualquer responsável.



Enquanto a viatura da GCM aguardava apoio para fazer a retirada do veículo, o Batalhão da Polícia Militar de Trânsito chegou ao local após ser acionada. O carro só foi retirado com o guincho da Autotran.



Não se sabe o que motivou o capotamento, nem o paredeiro do condutor, ou condutora.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.





Deixe seu Comentário

Leia Também