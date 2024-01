Motorista faz strike e mata quatro novilhas atropeladas em Nova Andradina

O anjo da guarda de um motorista trabalhou dobrado durante a madrugada desta quarta-feira (10). O motivo? Ele saiu ileso depois de colidir e matar quatro novilhas atropeladas na MS-134, em Nova Andradina.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, o homem estava em uma Fiat Strada, seguindo do distrito Nova Casa Verde para Nova Andradina, quando avistou cerca de 15 animais, que estavam soltos no meio da pista.

Ele relatou que chegou a frear, mas não teve tempo hábil para parar o carro. Por conta disso, o condutor atropelou e matou alguns animais. A parte da frente do veículo ficou completamente destruída. Por sorte, o homem não sofreu ferimentos.

O dono dos animais foi identificado e disse que iria pagar pelos danos ocasionados no veículo. O caso foi registrado como omissão de cautela na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

