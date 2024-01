Motorista fica em estado grave após capotar veículo em acidente na BR-262 em MS

Motorista, que não teve a identificação revelada, ficou em estado grave após capotar o veículo Volkswagen Gol em que estava num acidente de trânsito na noite de domingo (21), na BR-262, na região de Dois Irmãos do Buriti, a 115 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site O Pantaneiro, o acidente envolveu um caminhão boiadeiro que seguia no sentido de Campo Grande para Anastácio e logo atrás dele, havia um Toyota Corola. Pela versão do caminhoneiro, o condutor do Gol invadiu a pista contrária.

Para evitar o acidente, o motorista do caminhão parou no acostamento, mas mesmo assim, o veículo ainda atingiu a roda traseira e logo na sequência houve a colisão frontal com o Corolla.

Com o impacto, o Corolla permaneceu na pista, mas o Gol acabou capotando diversas vezes e só parou nas margens da rodovia.

O condutor do caminhão saiu ileso, enquanto a pessoa do Corolla sofreu ferimentos leves e o motorista do Gol foi socorrido em estado grave para uma unidade hospitalar de Aquidauana. Contudo, ele foi transferido para Campo Grande em virtude da gravidade dos ferimentos.

