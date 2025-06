Motorista fica ferido ao tombar carreta na BR-163, em Bandeirantes

Uma carreta, que estava carregada com fios de energia, tombou durante a manhã de quarta-feira (18), na BR-163, em Bandeirantes.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Edição MS, apesar da gravidade do acidente, o condutor do veículo sofreu apenas ferimentos leves pelo corpo, sendo socorrido por uma equipe da CCR MSVia e levado para uma unidade de saúde.

As causas estão sendo investigadas pelas autoridades, já que o motorista não conseguir passar mais detalhes a respeito do ocorrido.

Como a carreta tombou às margens da rodovia, o trecho onde o acidente aconteceu não precisou ser interditado pela concessionária.

