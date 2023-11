Motorista fica ferido após colisão entre caminhonetes em Nova Andradina

Uma pessoa ficou ferida durante um acidente na tarde desta segunda-feira (27), na MS-134, próximo do antigo Haras Adriana, na saída para Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

Conforme as informações iniciais, a colisão aconteceu entre duas caminhonetes. O site Jornal da Nova noticiou que o motorista da Hilux tentava fazer uma conversão na pista quando acabou sendo atingido pela Ranger, que seguia pela cidade de Nova Andradina.

Com a colisão, a Hilux acabou tombando no meio da rodovia. O motorista saiu sozinho de dentro do veículo e acabou sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros, já que estava com ferimentos leves pelo corpo. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional.

Ainda segundo o site, o motorista da Ranger disse ter tentado reduzir a velocidade, para tentar evitar a colisão. No entanto, não teve tempo hábil para fazer isso. Ele e o passageiro não tiveram sucesso.

A Polícia Militar foi acionada para orientar o trânsito até a chegada da PMR (Polícia Militar Rodoviária).

Deixe seu Comentário

Leia Também