Motorista fica ferido em colisão com traseira de caminhonete na BR-163

Priscilla Porangaba, com informações do Veja Aqui MS

Adenir Soares da Silva, de 45 anos, ficou ferido após colidir o seu veículo modelo Astra na traseira de uma F4000 na BR-163, em São Gabriel do Oeste, na noite dessa quarta-feira (1º).

Segundo informações do Veja Aqui MS, o condutor da F4000, que não foi identificado, ajudou no socorro do outro condutor que foi realizado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de São Gabriel do Oeste.

Apesar da gravidade da colisão, Adenir deu entrada no hospital municipal apenas com escoriações e ferimentos leves pelo corpo, ele não corre risco de morte e aparentemente não teve nenhuma fratura, exames serão realizados para um diagnóstico mais detalhado.

O veículo que ele conduzia ficou com a frente completamente destruída, quem esteve no local e viu a situação do automóvel não acredita que ele saiu quase ileso do acidente.

